BESSETTE MARTEL, Gervaise

C'est au Centre d'hébergement Jeanne-Crevier, le 25 mai 2019, qu'est décédée à l'âge de 82 ans, madame Gervaise Martel, épouse de feu Denis Bessette, fille de feu Antoine Martel et feu Aldéa Côté.Elle laisse dans le deuil sa fille Dany Bessette (Paolo Fortugno), ses petits-enfants Camille, Méganne et Emma-Carmela, son frère Gilles (Céline St-Pierre), Doris Beaulieu (épouse de feu Hervé Martel), Suzanne Bilodeau (épouse de feu Réal Martel), feu Marie-Paule (feu Lauréat Daigle), feu Lucille (feu Vianney Dubeau), feu Denise (feu Yvon Marchand), feu Ghyslaine (feu Yvon Morissette), feu Florian, Cécile Brosseau (feu André Bessette) et plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juin 2019 à partir de 9h, au:175 ROUTE 104, MONT ST-GRÉGOIREYvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directrice450-346-1124Les funérailles auront lieu samedi à 11h30, à l'église de Mont Saint-Grégoire, suivies de l'inhumation au cimetière de Mont Saint-Grégoire.