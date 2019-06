Compressions et abolitions de postes chez Groupe TVA

MONTRÉAL | Groupe TVA a annoncé l’abolition de 68 postes ainsi que «d’importantes compressions budgétaires visant à réduire ses charges opérationnelles», mercredi.

L’entreprise n’a pas précisé quels secteurs d’activité seraient touchés, elle qui possède le réseau TVA, des chaînes spécialisées comme LCN, CASA, TVA Sports et Yoopa, les studios MELS et TVA Publications, sa filiale oeuvrant dans le secteur des magazines.

Groupe TVA, qui n’a pas non plus mentionné l’ampleur des compressions budgétaires prévues, a souligné que ces coupes sont le résultat de l’«inaction des instances décisionnelles» qui tardent à modifier le cadre réglementaire fédéral de l’industrie télévisuelle.

«Le statu quo actuel affaiblit notre industrie, nuit à notre culture et nous accule au pied du mur. Afin d’assurer notre survie, nous devons faire des choix difficiles pour protéger la production de contenu original de langue française, créé au Québec», a déclaré France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu, par communiqué.

«Après avoir dénoncé à maintes reprises l’urgence d’agir, nous espérons que notre cri d’alarme incite les gouvernements et le CRTC à prendre rapidement les mesures qui s’imposent. Notre industrie ne peut plus faire les frais des incohérences d’un système de radiodiffusion désuet», a-t-elle ajouté.

Groupe TVA estime que des mesures concrètes et urgentes sont nécessaires pour soutenir l’industrie télévisuelle québécoise. Il suggère de revoir le système de redevances aux chaînes spécialisées pour refléter leur juste valeur marchande et de recentrer le mandat de Radio-Canada, qui «agit en compétition directe avec les entreprises privées, sans même contribuer au Fonds des médias du Canada, contournant ainsi la réglementation actuelle».

Il propose aussi de s’attaquer aux géants du web comme Facebook et Google qui accaparent les revenus publicitaires, qui diffusent du contenu journalistique sans payer leur «juste part» et qui payent peu ou pas d’impôts.

Réactions politiques

La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, a réagi à cette annonce à sa sortie du Salon bleu.

«Je suis très triste. Je viens de l’apprendre. Mes pensées sont avec mes ex-collègues», a lancé d’entrée de jeu la ministre caquiste qui a déjà travaillé pour TVA Nouvelles.

«Chose certaine, et c’est la chose que je dis depuis le début, nous travaillons pour qu’il y ait de l’équité entre toutes les entreprises. Rappelez-vous, en novembre dernier, je demandais à ce qu’il y ait une commission parlementaire sur le droit à l’information, ce n’est pas pour rien. Nous sommes rendus au mois de juin et c’est à peine si ça commence», a ajouté la ministre Roy.