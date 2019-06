COULOMBE (née PAQUETTE)

Glovina



À Montréal, le 29 mai 2019, est décédée à l'aube de ses 98 ans, Mme Glovina Paquette, épouse de feu M. René Coulombe, domiciliée à Montréal et auparavant à St-Jérôme.Maintenant auprès de son époux et de sa fille Julie, elle laisse aujourd'hui dans le deuil son frère André (Jeannine), sa soeur Aurore (Marcel), ses neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis.De manière à respecter les dernières volontés de Mme Coulombe, il n'y a pas eu de rituels funéraires et elle repose maintenant au cimetière de St-Jérôme.