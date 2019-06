Pour la toute première fois, le Beachclub de Pointe-Calumet présentera de l’humour sur son site, le 28 juin. La soirée-bénéfice Donnez au suivant !, animée par l’humoriste Dave Gaudet, servira à venir en aide aux sinistrés des inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Dave Gaudet a été bien touché par les inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, lui qui anime depuis dix ans des soirées d’humour tout près de là, à Sainte-Thérèse et Saint-Eustache.

Photo courtoisie, Myriam Frenette

« En 2017, j’avais monté une équipe de 50 personnes pour aller les aider avec les inondations, dit-il au Journal. Quand j’ai vu que ça arrivait encore cette année, j’ai voulu faire ma part, aider le prochain. »

L’idée de contacter l’équipe du Beachclub est arrivée naturellement, puisque l’établissement est à quelques minutes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le propriétaire des lieux, Olivier Primeau, a rapidement accepté.

« Ça fait quatre ans que je veux faire de l’humour au Beachclub, parce que nous avons une belle salle de spectacle, dit l’homme d’affaires. Là, de commencer avec une bonne cause, je suis bien content. »

Grosses pointures

Olivier Primeau travaille à organiser une autre soirée d’humour au Beachclub, plus tard cet été. « J’aimerais avoir des grosses pointures, dit-il. Avec cette première soirée-bénéfice, on va voir l’engouement. »

Plusieurs humoristes accompagneront Dave Gaudet le soir du 28 juin. Parmi les artistes présents, on compte Jean-Thomas Jobin, Mario Tessier, Vincent C et Christopher Williams.

« Les billets ne sont que 20 $, dit Dave Gaudet, et 100 % de l’argent ira à la Croix-Rouge. Il peut entrer jusqu’à 8000 personnes sur le site du Beachclub. Donc, on pourrait remettre jusqu’à 160 000 $ à la cause. J’espère être capable de remplir le Beachclub, même si je ne suis pas Tiesto ou Diplo ! (rires) »

► Le spectacle-bénéfice Donnez au suivant – Pour les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, animé par Dave Gaudet, aura lieu le 28 juin, à 19 h, au Beachclub de Pointe-Calumet. Pour les détails : beachclub.com.