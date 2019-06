THERRIEN, Louise



À Saint-Jérôme, le 3 juin 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Louise Therrien, épouse de feu Gilles Beaudet.Elle laisse dans le deuil ses filles Mirelle (Marc), France (Luc) et Annie (Mathieu), ses petits-enfants Cédric, Olivier (Mégane), Simon (Justine), Xavier, Elliot et Charles, ses soeurs Jocelyne, Sylvie (Benoit) et Manon, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 7 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 8 juin dès 9h au salon de la :Une liturgie de la parole sera célébrée en sa mémoire le samedi 8 juin à 11h30, au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pallia-Vie (www.pallia-vie.ca).