GAGNON, Lise née Legault



À St-Eustache, le 20 mai 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Lise Legault, épouse en 1ères noces de feu M. Florian Gagnon et en 2e noces de Normand Ahelo.Elle laisse dans le deuil la famille Gagnon et la famille Ahelo, sa soeur Solange Legault, cousins, cousines, neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 8 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.