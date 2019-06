TANGUAY (née ROCH)

Mercédès



À Montréal, le 31 mai 2019, est décédée Mercédès Roch à l'âge de 88 ans, épouse bien-aimée de Gilles Tanguay.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Carole) et Lorraine, son frère Jacques (Réjeanne), ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 juin 2019 de 14h à 17h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Suivra un hommage au salon à 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer (alzheimer.ca).