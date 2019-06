LAURIN, Armand



Au CISSS des Laurentides, à Lachute, le 31 mai 2019, est décédé à l'âge de 84 ans, M. Armand Laurin, époux de feu Pierrette Bédard.Il laisse dans le deuil ses trois enfants Réjean (Johanne Proulx), Johanne et Julie, ses cinq petits-enfants Marie-Pier, Philippe, Mélissa, Maxime et Jean-Christophe, son arrière-petit-fils Gabriel ainsi que sa compagne Denise Martin.Prédécédé par son frère André (feu Huguette) ainsi que par sa soeur Evelyne (feu Germain), M. Laurin quitte ses frères et soeurs Jeannot (Georgette), Adrien (feu Christine), Ulric (Jocelyne), Robert (Louisette), Marie-Paule (Louis-Georges), Noëlla (Jean-Charles) et Alice, sa belle-soeur Micheline, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 7 juin 2019 de 19h à 21h au:LACHUTE (QC) J8H 1M3Les funérailles auront lieu le samedi 8 juin 2019 à 11h en l'église de St-André-Apôtre, 1 route des Seigneurs, St-André d'Argenteuil (Qc) J0V 1X0. Ouverture du Salon samedi à compter de 9h.