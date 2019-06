Entre infaillibilité et fiabilité

Les enfants italiens et français fréquentent la maternelle dès l’âge de trois ans et s’il reste des places disponibles, ceux de deux ans peuvent y être admis. En Finlande, c’est à six ans que l’enfant fréquente le préscolaire avant d’accéder à l’école fondamentale à sept ans. La Finlande diplôme plus et mieux que les Italiens et les Français ; peut-on pour autant présumer qu’en commençant l’école plus tard, nous réussirons mieux ? Évidemment pas.