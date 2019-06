Grand Prix du Canada: importantes pertes de revenus reliés aux festivités de la F1

MONTRÉAL – La venue de la Formule 1 ne fait pas que des heureux chez les commerçants montréalais. Plusieurs salons de coiffure situés en plein coeur du centre-ville voient leur chiffre d'affaires diminuer grandement en raison des festivités entourant le Grand Prix du Canada.

C'est notamment le cas de Mutt & Jeff coiffure sur la rue Crescent. Rencontré à l'ouverture du salon mardi matin, Raoul Cadoche explique que son chiffre d'affaires est en baisse de plus de 60 % durant la semaine du Grand Prix.

«La rue Crescent attire les gens qui boivent et crient, ça empêche mes clientes de rentrer, elles annulent leur rendez-vous avec tout ce qui se passe», a déploré le coiffeur de chez Mutt & Jeff.

«Cette année, on va avoir la musique sur la rue Crescent, c'est encore pire», a déploré Victor Benelo. Le propriétaire du salon de coiffure et spa Benelo situé à l'angle des rues Sherbrooke et Crescent concède que la venue de la F1 à Montréal est une bonne nouvelle pour les bars et les restaurants. Cependant, c'est une autre histoire pour les instituts de beauté. «Il y a beaucoup d'annulations de clients qui ne peuvent pas venir», a dit M. Benelo, mentionnant que des pertes de revenu de 50 % à 60 % sont à prévoir.

Photo 24 Heures/Agence QMI, Guillaume Pelletier

Il s'estime toutefois chanceux d'occuper le même édifice que les bureaux du Musée des beaux-arts de Montréal, un endroit prisé par les touristes. «Sans ça, les pertes seraient plus grandes», a précisé le propriétaire du salon de coiffure.

«La rue Crescent reste ouverte aux automobilistes entre Sherbrooke et De Maisonneuve depuis trois ans, ce qui n'était pas le cas avant», a expliqué le propriétaire des boutiques de vêtements Tozzi, Joey Tozzi. Ce dernier indique que son niveau d'achalandage demeure inchangé durant cette période.

Une autre boutique de lingerie de renom sur Crescent mentionne de son côté devoir absorber «une perte de revenu assez considérable» durant les festivités de la F1.

Certains commerçants situés entre les rues Sherbrooke et De Maisonneuve ne désiraient pas commenter les répercussions du Grand Prix sur le chiffre d'affaires de leur boutique.