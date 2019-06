Je sors, je reste

Coup de cœur

Série

Tchernobyl

Basée sur l’une des pires catastrophes causées par l’erreur humaine, la série d’HBO Tchernobyl s’attarde aux causes et aux conséquences de la tragédie survenue à l’intérieur de la centrale nucléaire du même nom. Tchernobyl nous replonge dans l’ex-Union Soviétique en avril 1986 et tente d’éclairer ce qui a pu mener à cette explosion nucléaire exceptionnelle. Un tour d’horizon d’un des moments les plus bouleversants de la fin du XXème siècle.

Diffusée ce soir à 22h à Super Écran

Je sors

Cinéma

Camp Papillon

Réalisé par Guillaume Sylvestre, le documentaire Camp Papillon dépeint le quotidien d’un camp de vacances bien particulier où les jeunes vivant avec un handicap ont l’occasion unique de participer à la vie de plein air dans un contexte sécuritaire et adapté. Un film de 111 minutes qui dresse le portrait du Cam Papillon, un petit territoire de liberté pour ces jeunes qui peuvent vivre leurs vacances en forêt.

Ce soir à 16h45 à la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve Est

Événement

5 à 7 canins

Alors qu’il est su de tous qu’avoir un chien en ville peut rapidement devenir difficile, la Shop BMR organise deux jeudis 5 à 7 canins pour offrir des conseils aux propriétaires de chiens qui résident en ville. Deux éducateurs canins de De Mains de maître s’occuperont de l’animation de l’événement et présenteront deux conférences d’une trentaine de minutes.

Ce soir à 17h à la Shop Griffintown, 70 rue Peel

Cinéma

Noureev

Dressant le portrait d’un jeune prodige de ballet, ce film de 122 minutes raconte le passage tumultueux de Rudolf Noureev à Paris en juin 1961 alors qu’il devra se produire sur la scène de l’Opéra. Fasciné par la vie parisienne, Noureev sera rapidement rattrapé par les hommes du KGB qui n’apprécient pas son nouveau quotidien occidental.

Ce soir à 18h40 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Spectacle

Robert en CharleboisScope

À travers ce spectacle à grand déploiement, le grand chanteur et compositeur Robert Charlebois, qui célébrera bientôt ses 75 ans, revisitera sur scène ses plus grandes chansons en compagnie de huit musiciens. Différentes projections vidéo diffusées sur un écran géant de la taille de deux maisons accompagneront également ce spectacle d’envergure.

Ce soir à 20h à la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine

Festival

Ouverture du festival Mural

Lancé dès ce soir, le festival Mural, célébrant le mouvement international d’art urbain à Montréal, présentera jusqu’au 16 juin prochain la création en direct de plusieurs murales, des événements d’art visuel, des conférences et des spectacles. En ouverture ce soir, les artistes Cam’ron et Tommy Genesis s’occuperont d’animer musicalement la soirée.

Ce soir dès 18h à la Zone principale, 3527 boulevard Saint-Laurent

Je reste

Livre

La fesse d’Ellis Valentine

Alors que l’année 2019 marque le cinquantième anniversaire de l’arrivée d’une équipe de baseball des ligues majeures à Montréal, Serge Touchette propose avec ce livre de revivre certains des moments les plus marquants de l’histoire des Expos.

Disponible depuis le 5 juin

EP

Relaxe

Septième projet studio de l’artiste Emmanuel Travis, le EP Relaxe propose un son musicalement plus sombre aux tendances R&B. Un nouvel opus de 5 morceaux dont l’écriture est assurée par Emmanuel Travis, et l’enregistrement, le mixage et le mastering sont signés Sonny Black.

Disponible depuis le 31 mai

Télé

Guerre et paix

Basée sur l’immense succès littéraire de Léon Tolstoï, la série en six épisodes de 90 minutes intitulée Guerre et paix dresse le portrait de trois aristocrates russes, au début du XIXe siècle, qui recherchent un sens à leur existence alors que Napoléon Bonaparte s’apprête à envahir le pays. Une production de la BBC grandement acclamée par la critique.

Ce soir à 21h sur ICI ARTV