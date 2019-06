La banlieue bien moins chère que Montréal malgré les frais de transport

Les jeunes familles qui choisissent de quitter Montréal afin de s’offrir une maison unifamiliale en banlieue font des économies substantielles, même en incluant les frais de transport, démontre une étude de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) publiée mercredi.

Dans le dernier numéro de «Marché sous la loupe Montréal», la SCHL a déterminé qu’il est avantageux pour les ménages de quitter la ville pour acheter en banlieue, en raison des prix élevés des propriétés sur l’île.

En banlieue, une habitation semblable est moins chère et plus grande, mais le temps requis pour le transport ainsi que les coûts liés à celui-ci pourraient décourager certains acheteurs de s’y installer.

Toutefois, «pour les ménages ayant quitté la ville de Montréal pour la Rive-Sud ou Laval, les paiements hypothécaires diminuaient d’environ 485 $», note la SCHL dans son analyse effectuée auprès des ménages de 25 à 44 ans ayant acheté une unifamiliale en 2016.

Les ménages partis de Montréal pour s’installer sur la Rive-Nord économisaient encore plus, soit 650 $ par mois. Toutefois, les frais de transport faisaient diminuer ces économies à environ 380 $.

Par ailleurs la SCHL donne raison aux acheteurs qui ont quitté Montréal; les maisons achetées sont plus grandes et plus récentes, et requièrent donc moins de rénovations.

En raison de ces nouvelles données, la SCHL croit que l’exode des jeunes familles hors de l’île se poursuivra si les prix des maisons unifamiliales continuent d’augmenter plus vite sur l’île de Montréal qu’en banlieue.

«Cette migration pourrait même devenir encore plus avantageuse si le transport public et les technologies favorisant le télétravail continuent de s’améliorer», conclut la Société.