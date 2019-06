«La femme de mon frère», retour sur la frénésie de Cannes

La présentation du film de Monia Chokri «La femme de mon frère» à Cannes s'est conclue par des applaudissements, en plus de bonnes critiques dans la presse étrangère.

Monia Chokri et Anne-Élisabeth étaient présentes lors de l’événement. C’était une première pour Anne-Élisabeth à Cannes. Pour Monia, neuf ans plus tôt, elle a accompagné son ami Xavier Dolan à Cannes pour «Les amours imaginaires» en tant que comédienne. Le film a remporté le 24 mai dernier, ex-aequo avec «The Climb» de l’Américain Michael Covino, le Prix coup de coeur du jury de la section Un certain regard.

«La femme de mon frère» prendra l’affiche le 7 juin.