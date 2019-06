La Fondation Mirella & Lino Saputo fait un don de 10 millions $

La Fondation Mirella & Lino Saputo a fait un don de 10 millions $ qui a permis la création de MUSCO, afin d’aider les enfants vivant avec des troubles musculosquelettiques. Grâce à ce don, le CHU Sainte-Justine et son Centre de réadaptation Marie Enfant, l’Hôpital de Montréal pour enfants et les Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada unissent leurs forces pour révolutionner les soins et services aux patients du Québec.

Photo Agence QMI, Steve Madden

