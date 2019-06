Le 4 juillet sur les Plaines: «Ça piétine»

Même si le dévoilement de la programmation remonte au début d’avril, les festivaliers attendent toujours de savoir qui succédera à The Weeknd en tant que star de la soirée d’ouverture du FEQ.

Assurément, ce ne sera pas du rock, affirme M. Bellavance. Il considère que le genre est déjà bien servi sur les Plaines avec les Imagine Dragons, Slipknot, Blink-182 et Lynyrd Skynyrd.

« Je peux dire que je ne cherche pas non plus du hip-hop ni de l’électro. Il y a encore de la place [pour] bonifier notre offre pour quelques clientèles », dit celui qui préfère attendre la bonne prise plutôt que de sauter sur la première occasion venue. « Je suis très têtu là-dessus. »

L’autre défi, et il est de taille, soutient le programmateur, c’est la date : le 4 juillet. Le Jour de l’Indépendance aux États-Unis. Une date que le calendrier du FEQ touche rarement puisque, d’une année à l’autre, l’événement débute entre le 3 et le 9 juillet.

« Ça fait longtemps qu’on n’a pas booké un 4 juillet et j’espère que ça n’arrivera plus jamais parce que les artistes américains préfèrent ne pas travailler. Et s’ils travaillent, ils veulent le faire aux États-Unis. »