Le bourreau aurait sévi dans 10 villes

Les 62 chefs d’accusation déposés contre le bourreau de Lanaudière, mercredi, montrent que le présumé agresseur sexuel aurait sévi dans de nombreuses villes du Québec, et jusqu’au Nouveau-Brunswick.

Gilles Croze a comparu au palais de justice de Joliette, mercredi, et fait face à des accusations d’agression sexuelle, de séquestration, d’avoir proféré des menaces de mort, d’avoir manipulé une arme à feu d’une manière négligente, d’attentat à la pudeur et d’avoir braqué une arme à feu sur 14 présumées victimes.

L’homme de 65 ans aurait sévi entre 1976 et 2019 dans neuf villes des régions de Lanaudière et de la Montérégie, soit Saint-Charles-Borromée, Joliette, Sainte-Mélanie, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Paul, Varennes, Longueuil, Chambly et Sainte-Brigide-D’Iberville.

Trois chefs d’accusation, deux d’agressions sexuelles et un de voies de fait, auraient eu lieu au Nouveau-Brunswick, dans une ville non mentionnée. Ces événements s’y seraient déroulés de janvier 2009 à mars 2019.

Selon nos informations, Croze aurait déménagé à de nombreuses reprises dans sa vie parce qu’il sentait la soupe chaude et préférait s’éloigner des autorités qui s’intéressaient à lui.

Il reste en prison

Le juge Jean Roy a accepté la demande de la Couronne qui s’opposait à sa remise en liberté, mercredi après-midi.

À la suite de la parution de notre article, mercredi, de nouvelles présumées victimes sont sorties de l’ombre en dénonçant à leur tour le bourreau. Leurs témoignages seront validés et de nouveaux chefs d’accusation pourraient s’ajouter à la longue liste existante.

L’accusé est resté impassible durant sa brève comparution. Le juge a d’ailleurs dû lui mentionner qu’il devait répondre de vive voix, alors qu’il se contentait de répondre en hochant la tête.

« Il faut répondre, monsieur », a dit le juge, alors qu’il lui a demandé s’il était d’accord avec sa prochaine date de comparution.

L’avocate de l’accusé, Roxanne Mireault, a mentionné que son client était « sous le choc », à sa sortie du tribunal.

Le présumé agresseur a été arrêté mardi après-midi par des policiers de la Sûreté du Québec, à son domicile de Saint-Charles-Borromée.

Longue liste de crimes

Tout s’est amorcé au début de l’année, lorsqu’une femme s’est présentée à un poste de police pour dénoncer le sexagénaire, qui traîne déjà plus d’une centaine d’antécédents judiciaires.

Les autorités ont rapidement réalisé que les informations récoltées laissaient croire que l’homme avait passé sa vie à agresser et traumatiser son entourage.

Une enquête d’envergure s’imposait donc.

La structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série a alors été déployée.

Selon les informations du Journal, l’homme aurait forcé des enfants à manger leur vomissure. Il aurait également tué leur animal domestique devant eux.

Il aurait même forcé une femme atteinte d’une déficience intellectuelle à manger un sandwich aux excréments de lapin, le tout devant des enfants.

La liste de ses crimes soupçonnés est encore bien longue, mais les autres détails sont trop ignobles pour être décrits ici.

Le juge a également interdit à l’accusé de communiquer avec les présumées victimes durant sa période carcérale.

Le dossier reviendra en cour le 11 juin prochain.

– Avec la collaboration de Frédérique Giguère

► La SQ continue de croire que d’autres individus pourraient avoir été victimes de Croze. Elle invite toute personne détenant des informations à les communiquer de façon confidentielle en composant le 1 800 659-4264.

Les lieux où il aurait frappé