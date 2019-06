Le destin de Leclerc

Les pilotes de F1 ont tous des histoires particulières au sujet de leurs débuts dans le monde de la course automobile. Le Monégasque Charles Leclerc a su très tôt dans sa vie ce qu’il voulait faire lorsqu’il serait grand.

Il a bien voulu raconter une anecdote à ce sujet dans le cadre d’un événement organisé lors de l’inauguration de la maison Shell située en plein milieu du circuit Gilles-Villeneuve, mercredi.

« J’étais un petit garçon qui ne voulait pas aller à l’école, et ce, dès mon plus jeune âge, a souligné Leclerc. Je me souviens que je ne voulais même pas aller à la maternelle. Ça vous donne un bon indice.

« À trois ans et demi, j’ai commencé le karting avec un de mes cousins. »

Routine particulière

Une fois qu’il a goûté à la vitesse et à l’adrénaline d’un tour de piste, son destin était tracé. Et il n’a jamais oublié ses racines.

Il a gravi les échelons rapidement pour se retrouver comme pilote d’essai chez Ferrari et Haas dès 2016. Il a dû attendre à l’an dernier pour avoir un volant régulier en F1 et ç’a été à l’âge de 20 ans avec l’écurie Alfa Romeo.

Leclerc a assez bien fait pour obtenir une monoplace chez Ferrari cette saison.

« C’est spécial de faire partie de cette écurie, a affirmé Leclerc. C’est un honneur de pouvoir m’aligner avec eux. »

Toutefois, malgré son talent indéniable et la domination de Mercedes, il n’a qu’un podium à ses six premières épreuves en 2019.

Lors d’une journée de course, Leclerc a indiqué qu’il est du type « paresseux ».

« Je me lève le plus tard possible avant de me diriger vers la piste, a-t-il souligné. À mon arrivée, je fais une activation en jouant au soccer notamment. Par la suite, je participe à trois rencontres avec les différents membres de notre équipe pour étudier notre stratégie de course. »

Avant une grosse compétition, un athlète mange souvent des aliments spécifiques afin de livrer la meilleure performance. Pas Leclerc.

« On ne mange rien de particulier, a indiqué le Monégasque. Une ou deux heures avant chaque session, je mange une barre énergétique. »

Jeu d’enfant

Après sa série de questions-réponses, Leclerc a participé à une session dans le simulateur. C’était impressionnant.

« Je ne veux pas d’éléments pour m’aider dans ma conduite », a mentionné Leclerc au sujet de ses trois boucles.

Il s’est amusé comme un enfant derrière une console de jeux vidéo. Le jeune pilote n’a pas commis une faute durant ses trois tours.

S’il maîtrise la piste du circuit Gilles-Villeneuve comme il l’a fait mercredi sur le simulateur, ce sera intéressant de le voir aller dans les prochains jours. Par contre, il faudra que sa monoplace coopère.

► On a assisté à une scène particulière lors de la discussion entre Charles Leclerc, l’animateur Alexandre Despatie et le chercheur en laboratoire Benoît Poulet. Même si les trois personnalités sont francophones, on n’a pas eu droit à un mot de français du début à la fin de la conférence de quelques minutes. On semble avoir oublié que le Grand Prix du Canada est à Montréal.