Le principe de réalité

C’est Justin Trudeau lui-même qui lui en aurait fait l’invitation. En entrevue, Réjean Hébert fait deux constats douloureux pour le PQ et le Bloc québécois. De un, la souveraineté n’est plus à l’ordre du jour. Tout un euphémisme. De deux, dans notre société vieillissante, il se cherche un lieu de pouvoir progressiste où il pourrait contribuer à bonifier les soins à domicile et autres besoins pressants.