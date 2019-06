Les promesses de la CAQ ont disparu

La plateforme électorale et le cadre financier de la CAQ, qui permettent aux électeurs et journalistes de faire le suivi des promesses de François Legault, ont disparu du site web de la formation politique.

On y retrouvait également des hyperliens vers les communiqués de presse qui détaillaient certains engagements.

Depuis la fin mai, la section Nos idées a disparu du site web et n’a pas été remplacée. Le contenu est désormais introuvable.

« On a plusieurs petites sections qu’on doit adapter pour les remettre sur notre nouveau site [web] », ajoute Mme Schmaltz.

Le mot « natalité » avait notamment été retiré pour éviter que la promesse de la CAQ d’accorder 1200 $ par année pour les deuxième et troisième enfants ne soit associée à un bébé bonus. Le terme « pétrole » avait aussi disparu du site web pour être remplacé par celui de « ressources naturelles ».

« On voulait en campagne électorale changer le look [du site internet] et s’assurer que les priorités soient mises aux bonnes places, mais je n’ai pas vu nulle part de positions qui ont changé. C’est juste une réorganisation du texte », avait affirmé le chef caquiste.