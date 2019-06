L’exubérance de P.K. Subban fait jaser

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Pierre-Alexandre Parenteau croit que la personnalité unique de P.K. Subban est peut-être en cause avec les incessantes rumeurs de transaction entourant son ancien coéquipier.

«Après quelques années, une personnalité forte prend de la place un peu et ce n’est pas toujours ce que les directeurs généraux ou les coéquipiers veulent», a suggéré Parenteau, interrogé sur le sujet à l’émission «Les Partants», mercredi, sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Parenteau a d’abord joué avec Subban avec le Canadien, en 2014-2015, avant de le retrouver brièvement chez les Predators de Nashville en 2016-2017.

«C’est un bon gars et moi, je m’entends très bien avec lui, a souligné Parenteau. Peut-être que l’exubérance est le bon mot. [...] En même temps, c’est un excellent joueur de hockey. Ce qu'il fait à la défensive, c'est assez unique. Faut passer par-dessus ça.»

Sur la patinoire, Subban a récolté 31 points, dont neuf buts, en 63 matchs au cours de la dernière saison.

Photo d'archives, Chantal Poirier

Erik Karlsson : un impact majeur

Inévitablement, Parenteau a aussi été questionné sur la venue possible d’Erik Karlsson à Montréal. Le Suédois aurait démontré de l’intérêt pour obtenir une offre des Sénateurs d’Ottawa ou du Canadien, le 1er juillet, afin de permettre à son épouse Melinda de se rapprocher de sa famille.

«En s’entendant avec Karlsson, ça viendrait accélérer la "reconstruction" du Canadien et ça donnerait une chance de gagner tout de suite», a indiqué Parenteau, qui ne serait pas non plus surpris si Matt Duchene ou encore Jake Gardiner parvenait à s’entendre avec le Tricolore au cours de l’été.

«C’est une belle ville et un excellent marché de hockey, a-t-il résumé à propos de Montréal. Les partisans sont passionnés. Tout le monde est au courant de ça à travers la ligue, pas seulement les Québécois. Quand on se déplace pour y jouer, on voit l’engouement. Les joueurs aiment jouer dans des amphithéâtres remplis chaque soir.»

Peut-être aimeriez-vous aussi...