Ma mère me ruine la vie

Fille unique, j’ai toujours eu une relation fusionnelle avec ma mère. On nous a d’ailleurs souvent prises pour les deux sœurs. J’avais 13 ans quand elle s’est séparée de mon père et que je suis devenue sa confidente. Je ne me rendais pas compte à quel point cela allait influencer mon avenir. D’autant plus que mon père, à qui elle avait fait la vie dure au plan monétaire et pour ma garde vu qu’il la quittait pour une autre, je l’ai très peu vu pendant une dizaine d’années.

J’ai fait des études poussées et je suis restée avec elle pendant ce temps-là, me disant que lorsque je pourrais gagner ma vie, j’allais partir. Mais quand ce fut le cas, comme elle a continué à insister pour que je reste avec elle sous prétexte que j’allais pouvoir mettre de l’argent de côté pour m’acheter quelque chose au lieu d’aller en location, je suis restée.

À 33 ans, quand je me suis fait un chum, l’envie d’aller vivre avec lui est devenue très forte. Après des discussions serrées avec ma mère, j’ai fini par la convaincre qu’à mon âge, il était temps que je fasse ma vie. Comme mon chum savait combien elle était importante pour moi, il a supporté les intrusions de ma mère dans notre quotidien sans trop rien dire pendant un temps.

Elle trouvait tous les prétextes pour décider de notre décor, notre façon de vivre, ce qu’on allait manger, et les voyages à faire avec elle. Mon chum a été patient. Mais ma mère savait s’y prendre avec ses « petits chèques bonis » qu’elle nous faisait régulièrement pour payer ceci ou cela. Sauf qu’après quatre ans de ce manège, peu subtil je l’avoue aujourd’hui, il s’est tanné et il m’a mis un ultimatum : ou bien c’est ta mère ou bien c’est moi.

Incapable de laisser ma mère à elle-même, je l’ai choisie. Ça fait deux ans de cela. Je suis rendue à 38 ans et je ne sais plus comment me sortir de ses griffes. Sa santé décline un peu, et elle joue désormais là-dessus pour me retenir. Sur le plan amoureux, c’est le désert, et je commence à penser que c’est ce qu’elle souhaitait depuis toujours. Mais ça me déprime d’être encore chez ma mère. Qu’est-ce que je fais maintenant ?

Anonyme

Ce que vous allez faire dépend de vous et de vous seule, car ce n’est certainement pas moi qui vais vous le dire. Ça va dépendre de votre volonté de devenir une adulte et de prendre votre destinée en main ou pas. Vous le savez que votre mère a un grand ascendant sur vous et qu’elle ne lâchera pas le morceau tant et aussi longtemps que vous vous laisserez faire. Et depuis toujours, c’est ce que vous faites. Par lâcheté ou par appât du gain ? Je ne sais pas.