Minimum de 500$ par VIP, 230$ pour un cocktail dînatoire

Un prix hors-norme qui reflète l’effervescence de l’événement de F1 et qui se vérifie aussi sur d’autres tables de Montréal.

« J’ai reçu un appel d’un groupe de 12 personnes de New York. Je leur ai dit que c’était 500 $ par personne minimum. Ils m’ont répondu : “pas de souci, on avait prévu plus que ça !” » raconte en riant le coloré restaurateur, rencontré cette semaine.