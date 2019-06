Mon ami Perrazini

Celle-là, Ménick ne l’a jamais vue venir. Plus de cent personnes foulaient la patinoire dessinée sur le plancher du mythique salon de barbier ouvert depuis maintenant 60 ans, rue Masson. Des gamins entassés comme des sardines, nous avons tous applaudi quand le Figaro de Montréal est descendu du carrosse de Rodger.

On le savait, Ménick est parti à pleurer et on riait comme des sadiques parce que ses yeux étaient pleins d’eau de joie.

À 18 ans, en 1959, Domenico Perrazini ne pensait certainement pas se rendre aussi loin avec ses 400 $ d’investissement, mais il est devenu « le » barbier des sportifs, et à 78 ans, il n’a pas l’intention de lâcher le morceau. C’est phénoménal, c’est beau et c’est aussi vrai que cet homme d’une droiture, d’une franchise implacable.

LES POTES

Un jour, dans une entrevue à la radio, je le félicitais pour son bénévolat, et, presque fâché, il m’a coupé la parole : « Ce n’est pas du bénévolat, parce que mon salon de barbier en profite.

Les gens me voient dans l’événement et c’est une forme de publicité. Donc, ce n’est plus du bénévolat. »

Dès que j’ai connu Ménick, il y a une vingtaine d’années, je le voulais comme ami à cause de sa simplicité, sa prud’homie et une forme de liberté d’être ce qu’on est, sincèrement.

Il traite tout le monde sur un pied d’égalité, et, en plus, il est drôle. Un vrai bon vivant.

Bravo aux femmes qui travaillent autour de lui et qui, avec Rodger et Réjean Bergeron, ont organisé cette belle fête affectueuse. Comme tous les gens qui y étaient, j’étais content d’être là pour mon chum... mon chum Ménick, un vrai.

T’AUSSI

Mystère dans la cuisine d’un CHSLD. On a trouvé une vraie patate.

Début des activités du Grand Prix. Voitures et filles modifiées arrivent à Montréal.

Vu sur le net : « J’adore l’été. C’est ma journée préférée. »

Vous oublierez peut-être les gens avec qui vous avez ri, mais jamais ceux avec qui vous avez pleuré.

À DEMAIN

Et j’ai oublié de me faire couper les cheveux.