Obtenir gratuitement votre cote de crédit personnelle

Votre crédit est-il bon ? Comment le savoir ? En obtenant votre cote de crédit.

Pour certains lecteurs, le concept de cote (ou score) de crédit est assez flou. C’est normal, jusqu’à tout récemment, il était assez difficile, voire impossible, de l’obtenir !

La cote de crédit est une note que vous attribuent les agences d’évaluation du crédit en fonction de votre dossier de crédit.

Ce dernier est constitué par deux agences, Equifax et TransUnion.

Plus ces agences vous considèrent comme discipliné, meilleure sera votre cote.

Ces agences la vendent aux institutions financières, prêteurs et commerçants, pour les aider à prendre des décisions lorsqu’ils font affaire avec vous.

Pointage

Le pointage varie entre 300 et 900. Plus vous vous rapprochez de 300, plus votre cote est mauvaise ; 900 étant la note parfaite. Selon Equifax, si votre cote est plus élevée que 760, votre crédit est considéré comme excellent ; entre 725 et 759, il est très bon ; entre 660 et 724, il est bon ; sous les 560, il est mauvais.

Évidemment, chaque prêteur a ses propres critères avant de vous accorder un prêt et de vous allouer un taux. C’est pourquoi une excellente cote vous assure un levier de négociation plus élevé lorsque vous magasinez vos prêts ou une hypothèque.

Mais comment connaître sa cote de crédit, alors qu’elle ne figure pas au dossier de crédit que l’on peut obtenir gratuitement d’Equifax ou encore de TransUnion ?

Accès gratuit

Depuis quelque temps, trois institutions financières vous offrent de l’obtenir :

Desjardins : dans AccèsD

Banque Royale : dans RBC Banque en direct

Banque CIBC : par l’application mobile

La BMO offre aussi le service... moyennant des frais mensuels de 19,99 $. Les banques Scotia et Laurentienne n’offrent pas le service.

À une époque où l’information, c’est le pouvoir, connaître sa cote de crédit permet, bien sûr, d’accroître le contrôle sur ses finances personnelles. Si votre cote est ordinaire ou mauvaise, vous avez un point de départ pour améliorer votre dossier de crédit.

Ultimement, emprunter vous coûtera moins cher, car un meilleur dossier de crédit signifie des taux d’intérêt moins élevés. Votre situation financière s’améliorera, car vous aurez plus d’argent pour l’épargne, le remboursement de vos dettes et vos projets personnels.

Enfin, consulter sa cote n’influence nullement le dossier de crédit ou votre solvabilité.

Conseils