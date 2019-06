Pas d’emprisonnement pour un Hells impoli

L’insolence d’un Hells Angel qui a menacé une policière du SPVM de lui enfoncer sa caméra au derrière lui coûtera 1000 $ et des travaux communautaires.

Photo courtoisie Earl Noseworthy

Coupable

Earl Noseworthy, un membre des Hells du chapitre East Toronto, a plaidé coupable à une accusation d’entrave au travail d’une agente de la paix, mercredi, au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Le motard devra être respectueux des lois durant sa probation d’un an et effectuer 50 heures de travaux communautaires, a ordonné le juge Benoit Gariépy, suivant des recommandations de la poursuite et de la défense.

L’Ontarien de 53 ans, qui occupe un emploi d’opérateur de machinerie lourde dans la construction, a aussi consenti à faire un don de 1000 $ au centre de soins palliatifs Victor-Gadbois, à Saint-Mathieu-de-Beloeil.

« Enlève ta maudite caméra... »

Le 10 août 2018, Noseworthy comptait parmi 500 membres et supporteurs des Hells de partout au pays qui sont allés à Saint-Charles-sur-Richelieu, en Montérégie, pour le plus gros rassemblement annuel des motards, le « Canada Run ».

Il a dû comme les autres s’immobiliser à un barrage érigé sur l’autoroute 20, à la hauteur de Belœil, où des représentants de plusieurs corps de police ont vérifié son identité et inspecté sa Harley Davidson.

Les policiers prenaient aussi tous les motards en photo pour mettre à jour leurs banques de renseignements criminels.

Quand la policière Kathryn Duplantie a voulu le photographier, Noseworthy l’a apostrophée avec un langage ordurier pimenté de quelques jurons.

« Enlève ta maudite caméra d’en avant de ma face ou je vais te la fourrer dans le derrière », pourrait se traduire la phrase que le procureur de la poursuite, Pierre Goulet, a relatée en anglais devant le juge.

D’autres policiers ont été témoins de la scène. Le Hells a été arrêté sur place, puis libéré.

Il plaide la fatigue

« Ses paroles ont dépassé sa pensée », a dit l’avocat François Taddeo en expliquant l’impatience et l’agressivité de son client par la « mauvaise condition physique » du motard, la fatigue et la chaleur.

« Il était en sueurs au soleil après huit heures à moto. Il est asthmatique et pesait alors 50 livres de plus qu’aujourd’hui. Il n’a jamais voulu proférer de menaces. »

Me Taddeo a ajouté que son client voulait contester en cour la légalité de telles séances de photos par la police. Après des négociations avec la Couronne, il a accepté d’« éviter un long et complexe débat » sur cette question en échange de son plaidoyer face à une accusation réduite.

À l’origine, Noseworthy était inculpé « d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste », une infraction plus grave et passible de 14 ans d’incarcération.