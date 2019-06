Premières Nations: aidez-nous à vous aider

Le rapport découlant de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) met en lumière la détresse qui prévaut dans les communautés autochtones.

Plus largement, l’exercice doit nous permettre de dialoguer sur le climat social qui règne dans ces communautés.

Soyons francs. Il y a un fossé qui sépare les Premières Nations et le reste de la société. Comme si nous vivions dans deux mondes différents. Dès lors, il est plus ardu de conscientiser la majorité aux difficultés de la minorité et de tout mettre en œuvre pour faire changer les choses.