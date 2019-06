Québec : une terre d’accueil pour les anciens joueurs des Capitales

Au fil des 21 saisons de l’organisation des Capitales, plusieurs joueurs de différentes nationalités sont tombés amoureux de la Ville de Québec et ont décidé de s’y établir après leur carrière.

Dans la structure du baseball professionnel, ce n’est pas rare de voir un joueur évoluer pour une dizaine d’équipes différentes dans plusieurs pays durant sa carrière. Depuis leur arrivée en 1999, des milliers de joueurs sont passés par Québec pour y jouer un ou quelques matchs avec les Capitales.

Parmi tous ces joueurs, plusieurs de ceux-ci ont adoré leur passage, ont rencontré l’amour et ont décidé de s’établir dans la Vieille Capitale après leur parcours dans le monde du baseball.

Les plus connus sont Eddie Lantigua, l’ex-voltigeur Geoff Tomlinson et TJ Stanton, le gérant des Aigles de Trois-Rivières, mais on y retrouve aussi l’Australien Brad Purcell, le Torontois TJ Shimizu, l’Américain Mike Provencher ainsi que plusieurs autres.

Photo Agence QMI, François Paquet

«Nous sommes tellement fiers de voir ça! Tu peux seulement faire ça en t’impliquant dans une ville. C’est ce que je reproche au baseball affilié, a dit le président des Capitales, Michel Laplante. Tout est axé sur le jeu et tu n’as pas le temps de découvrir la ville pour laquelle tu joues. La tournée de la ville que nous avons faite en début de saison, les joueurs ont apprécié et c’était une première pour la plupart.»

Implication dans le monde du baseball

La majorité de tous les anciens joueurs établis à Québec sont impliqués dans le baseball via un programme sport-études, un magasin ou en étant entraîneur. Brad Purcell s’occupe du magasin d’équipement Baseball 360, avec Jonathan Malo et Patrick Scalabrini. Geoff Tomlinson travaille pour la compagnie de fabrication de bâtons de baseball, B45. Eddie Lantigua est toujours actif comme joueur-entraîneur des Expos de Sherbrooke de la LBMQ.

Photo Agence QMI

«La moitié ont des emplois dans le baseball, et les autres sont impliqués indirectement en entraînant leurs enfants, par exemple. C’est le sport au Québec qui profite de l’expertise de tous ces anciens joueurs», a souligné Michel Laplante.