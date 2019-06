Salaberry-de-Valleyfield: Frappe contre un réseau de distribution de cocaïne lié aux Hells

Un réseau criminel de distribution de cocaïne dont la tête dirigeante entretiendrait des liens avec les Hells Angels était en voie d’être démantelé, mercredi, en Montérégie.

Une vingtaine de perquisitions étaient en cours en fin d’avant-midi, dont 13 dans des résidences et neuf dans des véhicules. Elles avaient majoritairement lieu à Salaberry-de-Valleyfield, mais également à Montréal et dans différentes municipalités de Lanaudière et des Laurentides.

Selon les autorités, c’est à Salaberry-de-Valleyfield et dans les environs que le réseau criminel tenait ses activités.

Au total, l’opération policière a permis l’arrestation de neuf personnes, soit trois hommes et six femmes, âgées entre 20 et 56 ans.

Ils devaient comparaitre au cours de la journée, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, sous des accusations de trafic et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

«L’enquête tend à démontrer que ce réseau, bien structuré et dont la tête dirigeante entretiendrait des liens avec les Hells Angels, opérait dans le secteur de Valleyfield, tant de jour que de nuit», a indiqué l’Escouade régionale mixte de la Montérégie dans un communiqué.

Cette frappe policière est le fruit d’une enquête amorcée au mois de janvier.