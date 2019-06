Tour du monde en voilier avec une poule

C’est la mode de faire des choses exceptionnelles : tour du monde, traversé du continent à pied, en vélo, etc, mais en compagnie d'une poule, c’est plus rare!

C'est portant ce qu'a fait notre invité Guirec Soudée. À 21 ans, sur son voilier, il est parti écumer les mers du globe avec, pour seule compagne, une poule prénommée Monique.

Ensemble, ils ont parcouru plus de 83 340 kilomètres sur 5 ans. Le récit de ce voyage raconté dans le livre «Le monde selon Guirec et Monique» est une invitation à se dépasser, à apprécier la beauté du monde, et à persévérer malgré les embûches.