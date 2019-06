MARQUETTE, Marcel



À Montréal, le 5 juin 2019, est décédé paisiblement M. Marcel Marquette, homme d'affaires très impliqué dans les organismes du Sud-Ouest et de LaSalle.Outre son épouse, Agathe Leblanc, il laisse dans le deuil ses enfants, Geneviève et Benoit, son petit-fils Ludovic ainsi que plusieurs cousins, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 8 juin 2019 à 11h à l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, 7675 rue Edouard à LaSalle.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain ainsi que celui de l'hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.