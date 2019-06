5 choses à savoir sur les maillots de bain

Le maillot de bain : certaines le craignent, d’autres l’adorent. Une chose est sûre, pour profiter des joies de l’été, c’est difficile de s’en passer. L’idéal est de trouver le maillot parfait pour vous. Mesdames, pour vous aider à trouver la perle rare, voici 5 choses à savoir absolument sur les maillots de bain.

À voir aussi: Des vêtements pour s'entraîner

1. Plein feu sur les couleurs

Les maillots de bain 2019 respectent la tendance des couleurs de l’année. On retrouve donc du pastel, allant du rose au mauve, au turquoise, en passant par le jaune ou encore le vert menthe, le corail, mais aussi des coloris ultra-saturés et des couleurs terre. Un autre incontournable : le maillot blanc. Très chic, mais peut-être pas l’idéal pour faire des châteaux de sable avec les enfants!

2. Oser les textures et les imprimés

Les fleurs ! On les voit partout cette année et les maillots ne font pas exception ! Pour une touche romantique ou un look un peu plus bohème, on peut même les mélanger à d’autres imprimés comme ici avec les carreaux de vichy.

Particulièrement in cet été, les rayures binaires ou verticales multicolores seront bien présentes sur les maillots de bain. Côté texture, on est servi ! Du plissé, du fripé, du velours, de la ratine et encore plus sont parmi les tendances phares de 2019!

3. Le maillot une-pièce

Le maillot une-pièce fait un retour en force depuis quelques saisons. Avant, les jeunes le délaissaient au profit du bikini, mais cette saison, même les ados l’adoptent. Une tendance avec de nombreuses déclinaisons.

4. Le maillot deux pièces

Déjà très tendance du côté vestimentaire, les hauts aux épaules dégagées. Pour les maillots de bain deux pièces, les modèles tailles hautes seront encore très en vogue et même les très jeunes l’adoptent.

On retrouvera aussi des culottes échancrées, style années 90. Les modèles réversibles sont aussi très présents, tous modèles confondus. On a l’impression d’avoir plusieurs maillots en un! Pour une coupe plus minimaliste et délicate, le maillot bandeau ou tube est une belle option.

5. Un maillot pour toutes les silhouettes

Si on a du ventre, on privilégie une culotte haute ou à revers et un effet galbant style « miracle suit ». Les bandes verticales affinent la silhouette. Si on a une forte poitrine, on opte pour le décolleté en V, les larges bretelles et les armatures pour plus de soutien.

Pour une petite poitrine, les coussinets rembourrés et le style « push-up » sont de bons alliés. Si on assume ses petits seins, on y va pour le bandeau et le soutien-gorge léger.

En terminant, n’oubliez jamais qu’il existe un maillot de bain pour chaque silhouette! Bon été!