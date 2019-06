C’est le « Jour J », l’une des plus grandes opérations militaires de l’histoire. Un assaut massif de milliers de bateaux et d’avions, qui a vu s’élancer sur les plages de Normandie plus de 150 000 soldats alliés, venus de 13 pays.

Comment et pourquoi le « Jour J » est-il devenu un mythe, la « bataille suprême » du bien contre le mal? Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'UQTR, nous explique tout.