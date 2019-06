PRINCE, André



Au Centre d'hébergement Fernand-Larocque, le mardi 4 juin 2019, est décédé à l'âge de 87 ans, M. André Prince, époux de feu Mme Thérèse Tousignant. Il était domicilié à Laval.Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Antonio Hilario), Mario, France (André Turgeon) et François (Sandra Demster); ses petits-enfants: Philippe (Maggie), Marie-Ève (Michel), Pierre-Olivier, Gabriel, Valérie (Eric), Nicolas (Elise) et Abigaëlle; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Shawn, Rose, Adam, Eva, Stella et Ariel.Il laisse aussi dans le deuil son frère et ses soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 juin, jour de la cérémonie, à compter de midi, au complexe funéraire:VICTORIAVILLE, QC G6P 0B4819-752-5131Une cérémonie sera célébrée en sa mémoire ce même samedi, à 16h, en la chapelle Marcoux & Dion du complexe funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson du Québec. Les formulaires seront disponibles sur place ou sur notre site internet.