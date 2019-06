CÔTÉ, Yvon



À son domicile, le 2 juin 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé entouré de l'amour de sa famille, M. Yvon Côté. Il demeurait à St-Janvier de Joly et y opérait son commerce, le Garage Yvon Côté.Il laisse dans le deuil ses enfants: Evelyne, Valérie (Frédérick Jacob) et Jocelyn; ses petits-enfants: Zackary, Mikaël Côté, Annabelle et Lorie Jacob; la mère de ses enfants Marie-Josée Turmel; ses frères et soeurs: Marguerite (feu André Page), feu Grégoire, Louisette (Clément Richer), Lucille (Raymond Gervais), feu Rolande (Gilles Perreault), Suzanne, feu Rosaire, Pierrette (Jean-Louis Therrien), feu Marie, Jean-Marie (Johanne Lemay), Ginette (Serge Boucher), Brigitte (Denis Olivier), Normand (Céline Després) et Réjean. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille remercie tous les intervenants du CLSC de Laurier-Station pour leur attention particulière.La famille vous accueillera au sous-sol de l'église de St-Janvier de Joly, le vendredi 7 juin 2019 de 19h à 21h30 et le samedi 8 juin 2019 à compter de 9h. Le service religieux sera célébré à 11h en l'église de St-Janvier de Joly.Pour renseignements: 418-728-2202Site internet: www.salonsdupuis.comCourriel: info@salonsdupuis.com