MacKay, Me Paule



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Me Paule MacKay survenu à Verdun le 30 mai 2019. Elle nous a paisiblement quittés au terme d’une belle et longue vie à l’âge de 96 ans et onze mois.Elle a rejoint son père Me Rodolphe E. MacKay et sa mère Marguerite Turcot, ses frères Edwin (Lucille Therrien), Reay (Madeleine Charland), Éric et Charles (CSSP), Me Julien (Monique Lapierre), ses soeurs Rita (feu Charles Thébault) et Alice. Elle laisse dans le deuil sa soeur Louise et son frère Denis, ses belles-soeurs Lucille, Madeleine et Monique, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Issue d’une famille de notaires de quelques générations, elle a fait carrière à Verdun pendant près de cinquante ans, succédant à son père et à son frère. Toutes ces années, grâce à la précieuse collaboration de son exceptionnelle secrétaire, Sylviane Pilotte. Elle aura été pionnière, ayant ouvert la voie aux femmes dans le Notariat au Québec.Dame Grande Croix de l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, sa générosité s’est aussi manifestée auprès de ses proches et de sa paroisse. Passionnée de l’Italie, elle a approfondi la langue italienne tout au long de sa vie par des cours, des recherches, de nombreux voyages et de belles amitiés qu’elle a créées.La famille remercie chaleureusement le Service du Maintien à Domicile du CLSC de Verdun. Un merci tout spécial aux quatre préposées aux bénéficiaires, Denise, Lucille, Merelyn et Virginie, qui l’ont accompagnée affectueusement pendant les quatre dernières années de sa vie.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire:le vendredi 7 juin, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h.Ses funérailles seront célébrées le samedi 8 juin à 10 h 30 en l’église Notre-Dame-de-Lourdes au 4949, rue de Verdun (coin 5e avenue).