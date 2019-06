Agenda du week-end

Festival Eureka pour les esprits scientifiques

Photo courtoisie, Mélanie Dusseault

Jusqu’à dimanche, dans le cadre du Festival ­Eureka, plus de 100 activités ­scientifiques, extérieures et gratuites sont proposées à toute la famille au Vieux-Port de Montréal (près du Centre des sciences). Vendredi, de 9 h 30 à 15 h 30, samedi, de 10 h 30 à 19 h 30, en plus d’une ­programmation pour la soirée, dimanche, de 10 h 30 à 18 h.

Festival Mural

Photo courtoisie, Davi Tohinnou

Jusqu’au 16 juin, le festival Mural célèbre l’art urbain à Montréal. Il y aura de la musique, des expositions, de l’art mural en direct, et le boulevard Saint-Laurent sera piétonnier pendant toute cette période entre Sherbrooke et Mont-Royal. Pour 20 $, on peut faire la visite guidée et découvrir les œuvres peintes depuis 2013. Point de rencontre : 3556, boulevard Saint-Laurent. On peut faire cette visite à un rythme normal ou en joggant ! Consultez le site pour les réservations et la programmation.

Le Grand Prix en ville

Photo courtoisie, Formule Peel 2019

Ce week-end, en plus des courses au parc Jean-Drapeau, on ­pourra se retrouver sur la rue Peel, sur le boulevard Saint-Laurent dans la Petite-Italie et sur la rue ­Crescent, qui seront piétonnières. Dans la Petite-Italie, de vendredi à dimanche, plus de 40 kiosques proposeront des délices à l’italienne, des zones de jeu et des expositions d’automobiles. Sur la rue Peel, entre Sherbrooke et Sainte-Catherine, on aura le plaisir d’un défilé de mode spécial (Le Pop-up Fashion Show), de la musique, des voitures de luxe, de la gastronomie, etc. À noter que sur la rue Crescent, les activités auront lieu jusqu’à samedi.

Les Premiers Vendredis

Photo courtoisie, Premiers Vendredis

Vendredi, de 16 h à 23 h, à l’Esplanade du stade olympique, c’est le retour des Premiers Vendredis qui auront lieu également les 5 juillet, 2 août, 6 septembre et 4 octobre. Des camions de rues, de la musique et bien du plaisir en perspective.

Lis avec moi

Photo courtoisie, Lis avec moi

Dimanche, 14 h, à l’auditorium de la BanQ (Grande Bibliothèque), nous sommes invités à la finale du défi de la lecture à haute voix par des jeunes du deuxième cycle du primaire, qui proviennent de 28 commissions scolaires. Les enfants liront à haute voix un extrait d’un livre qu’ils ont aimé. La comédienne Sylvie Potvin animera l’événement. C’est gratuit et sans réservation, mais les places sont limitées.