NADEAU, Luc



À Montréal, le jeudi 30 mai 2019 est décédé, après un courageux combat contre le cancer, à l'âge de 56 ans, Luc Nadeau.Il laisse dans le deuil sa mère Verna Rossignol, sa soeur Pascale Nadeau, sa nièce Mathilde et son neveu Olivier, ses tantes, ses cousines et cousins ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 8 juin 2019 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.