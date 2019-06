Barack Obama de retour à Montréal en novembre

MONTRÉAL – L’ancien président américain Barack Obama donnera une conférence au Centre Bell le 14 novembre prochain, a annoncé la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, jeudi.

C’est la deuxième fois que l’ex-leader démocrate vient donner une allocution dans la métropole depuis son départ de la Maison-Blanche.

«La présence du président Barack Obama à Montréal en 2017 avait procuré à la métropole un succès de portée internationale. Plus de deux ans après son retour à la vie privée, il continue à inspirer par son implication active dans la promotion de causes comme celles des droits de la personne, de l'éducation, de l'environnement et du développement économique», a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, par communiqué

«Devant l'engouement qu'avait suscité sa première présence en sol montréalais, nous sommes heureux d'annoncer que l'événement aura lieu au Centre Bell, ce qui permettra d'augmenter grandement la capacité d'accueil», a-t-il ajouté.

Les billets pour le grand public seront mis en vente dès le 26 juin à midi.