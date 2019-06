La « nouvelle administration » de BROUE reprend du service au Théâtre du Vieux-Terrebonne dès aujourd’hui, avant de partir en tournée en 2019 et 2020.

40 ans plus tard, le succès ne démord pas! Martin Drainville, Benoît Brière et Luc Guérin auront le bonheur d’incarner les Bob, Pointu, Verrue, Travolta et tous les autres personnages colorés de BROUE.

BROUE fera également trois représentations à la Place des Arts de Montréal les 26, 27 et 28 septembre. La production visitera aussi la Salle Albert Rousseau de Québec en septembre 2019, pour 5 représentations, dont 3 supplémentaires. Et ensuite la Salle Odyssée de Gatineau en octobre 2019 pour 5 représentations dont 3 supplémentaires, et 2 autres supplémentaires se sont aussi ajoutées en septembre 2020.