DI TOMASO, Marie

née Mastrovito



À Montréal, le 1er juin 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Marie Mastrovito Di Tomaso, épouse de feu Raffaele Di Tomaso.Elle laisse dans le deuil ses enfants Vincent (Hélène), feu Joe (Sherry), Linda (feu Luciano) (Salvatore) et Gino (Leonora), ses petits-enfants Guylaine (Luc), Annie (Luc), Martin (Sylvie), Lyna (Bruno), Gabriel (Nadia), Roberto (Amanda), Tania (Danny), Marisa (Joseph), Liana et Lisa, ses arrière-petits- enfants Jimmy, Annabel, Olivia, François, Eliane, Tristan, Evan, Adelyn, Lia, Gabriel et Casper, sa soeur Rosina Blanchette (feu Claude), parents et amis.La famille recevra les condoléances au:ST-LÉONARDle vendredi 7 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h. Les funérailles auront lieu le samedi 8 juin à 11h en l'église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, suivies par l'inhumation au cimetière Le Repos St-François D'Assise.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation canadienne du rein ou à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants serait apprécié.