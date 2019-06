Consigne du verre: Québec solidaire appuie le gouvernement Legault

Québec solidaire appuie le gouvernement Legault dans son intention d’élargir la consigne aux bouteilles de plastique et aux contenants de verre.

La députée solidaire Ruba Ghazal prie la CAQ de garder le cap. «Bravo! Vous vous tenez debout. Continuez à vous tenir debout puis à résister à (aux) lobbyistes (de l’emballage), a-t-elle réagi jeudi. (Les caquistes) ont dit qu'ils veulent faire des mesures concrètes et pragmatiques en environnement. S'il y en a une mesure concrète et pragmatique en environnement, ce serait celle-là!».

Notre Bureau parlementaire a révélé jeudi que le ministre Benoît Charrette planche actuellement sur un scénario de consigne pour tous les contenants de boisson, de la bouteille d’eau aux bouteilles de vin et de spiritueux.

En épicerie, les détaillants auront le choix d’accepter ou non les contenants consignés. La CAQ souhaite mettre en place 400 centres de dépôt des produits consignés.

Selon la députée de Mercier, les succursales de la SAQ seraient toutes désignées pour accueillir les bouteilles consignées. «C'est le plus simple. Les gens achètent leurs bouteilles, ils reviennent, ils les remettent», a-t-elle soutenu.

«Il faut être réaliste»

Il y a une quinzaine de jours à peine, les militants caquistes ont adopté une résolution en faveur d’une consigne sur les bouteilles d’eau, mais pas sur les contenants de verre. Le ministre de l’Environnement est personnellement intervenu au micro lors du débat pour convaincre les militants caquistes de ne pas aller jusqu’à la consigne des bouteilles de verre pour assurer la viabilité des centres de tri du Québec.

François Legault assure qu’il est à l’écoute des partisans de la CAQ, mais que son gouvernement cherche également une solution «qui fait du sens».

«Je comprends certains militants de dire, c’est bien beau la consigne sur le verre, mais si on n’a pas trouvé d’utilisation pour le verre, pour le volume de verre qu’on a au Québec, il faut être réaliste. Si on reçoit des bouteilles et qu’on les enfouit dans des sites normaux, on n’est pas très avancé, c’est tout ça qu’il faut mettre dans la balance», a insisté le premier ministre jeudi, avant de se rendre à la période de questions à l’Assemblée nationale.

Il a promis que son gouvernement déposera un plan clair à l’automne.

Les Québécois et le bac bleu

Mais si la CAQ garde le cap avec une consigne élargie aux contenants de plastique et de verre, le Conseil canadien du commerce de détail estime que le gouvernement «bouleversera près de 20 ans de campagne d’information et d’éducation» au recyclage.

«Le geste le plus usuel des Québécois en matière de recyclage est le dépôt dans le bac bleu, a réagi le président Marc Fortin. Nous croyons qu’il faut améliorer le système actuel notamment sur la performance de certains centres de tri avant de demander encore un effort et une dépense supplémentaire aux Québécois».

Opter pour la consigne élargie aura des conséquences importantes pour les détaillants, insiste-t-il. «La consigne sous sa forme actuelle amène déjà son lot de difficultés, odeurs, contamination, espace d’entreposage et même parfois de la vermine. Il est bien entendu que l’ajout des contenants de jus, des tétrapacks, des bouteilles de vin, etc. multipliera les difficultés déjà vécues sur le terrain», insiste M. Fortin.