Disparition de Michel Mercier: la police de Québec installe un poste de commandement à Lévis

La police de Québec déploie un poste de commandement au sud du pont de Québec, aujourd’hui, dans l’espoir de faire progresser une enquête sur la disparition d’un homme dont les proches sont sans nouvelles depuis plus de deux mois.

Michel Mercier, 44 ans, de Québec, a été aperçu pour la dernière fois le 3 avril 2019 en matinée.

Selon de nouvelles informations dévoilées mercredi matin, l’homme aurait ce jour-là quitté son emploi de la rue Saint-Paul dans la capitale à bord d’un véhicule Nissan Murano de couleur bleue en prétextant qu’il voulait aller faire des photocopies.

Il aurait emprunté le boulevard Champlain pour aller se stationner à l’Aquarium de Québec puis traverser à pied le pont de Québec, où il a été capté par des caméras de surveillance du ministère du Transport du Québec (MTQ).

Saint-Nicolas

Les dernières images remontent à 11 h 27. Il était alors à proximité du parc du Carrefour sur la rue de la Mission à Saint-Nicolas.

C’est précisément à cet endroit où, de 10 h à 14 h, aujourd’hui, des enquêteurs des crimes graves du SPVQ se présenteront en espérant découvrir de nouveaux éléments d’enquête.

Les policiers demandent également l’aide de la population et particulièrement des résidents du secteur de Saint-Nicolas. Les citoyens qui détiendraient de l’information sur cette affaire sont invités à aller à la rencontre des enquêteurs aujourd’hui.

«Même un petit détail peut faire la différence dans une enquête», souligne Étienne Doyon, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

À la suite de la disparition de Michel Mercier, la police avait envoyé une équipe de soutien de recherche pour ratisser une piste cyclable au sud du pont sur plusieurs centaines de mètres, sans succès.

Ennuis

Le disparu est un ancien promoteur immobilier qui a eu des déboires avec la justice après avoir floué des clients pour plusieurs milliers de dollars au cours des dernières années, rapportait il y a quelques semaines Le Journal.

L’homme de 44 ans mesure 1 mètre 67 et pèse 200 livres. Il a les yeux verts et les cheveux bruns avec une calvitie partielle. Le jour de sa disparition, il portait une chemise bleue, des pantalons noirs, un manteau court noir de marque Arc’teryx capuchon et logo blanc sur l’épaule gauche.

Si vous apercevez Michel Mercier, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Le dossier en référence est le QUE-190404-038.