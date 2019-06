Est-ce que tout ce qui va mal c’est toujours à cause des autres?

Vous publiez ce matin la lettre d’une femme de 73 ans pour qui la faute de tous les malheurs de sa vie revient à ses parents, en particulier à son père. J’ai beaucoup de mal à avaler ça. Tout en décrivant la bonne job payante qu’elle avait, elle ne rechignait quand même pas sur la plus value que représentait le fait de rester chez ses parents à ce qu’il semble? Quand on n’a pas le courage de s’installer dans un lieu à soi, est-ce qu’on doit en blâmer les autres?

Ce qui m’a d’autant plus mis la puce à l’oreille pour déceler la menteuse en elle, c’est qu’elle avoue candidement ne s’être jamais fait d’amies, même pas dans son milieu de travail, et encore moins d’amoureux. Que son père l’ait empêché de regarder les hommes je peux comprendre, mais de regarder les femmes?

Lorsqu’on vit dans une prison dorée, sans obligations, ça devient difficile de faire les efforts pour s’en sortir et voler de ses propres ailes. Sauf que c’est ça qui s’appelle « prendre ses responsabilités ». Surtout que sa mère a quitté cette terre depuis 22 ans et que son père a pris le même chemin il y a quatre ans. Pourquoi en est-elle au même point et recommande-t-elle à quelqu’un d’autre de ne pas faire comme elle?

Anonyme

Ce n’est pas parce qu’on est soi-même incapable de procéder à un changement dans sa vie et qu’on en ressent les effets négatifs, que ça nous prive du droit, pour ne pas dire du devoir, d’en prévenir nos semblables. Sa signature « Une vieille fille qui s’en veut » montrait d’ailleurs son regret à cet égard.