François Legault réitère qu’il aidera tous les médias

QUÉBEC | Le premier ministre du Québec François Legault se dit attristé par l’abolition de 68 postes à TVA et promet que son gouvernement aidera «l’ensemble des médias».

«Évidemment, on a appris avec tristesse que des postes seront coupés chez TVA. On sait que c’est difficile dans le monde des médias», a commenté M. Legault, jeudi, lors d’une mêlée de presse.

«[La ministre de la Culture] Nathalie [Roy] et [le ministre des Finances] Eric Girard travaillent sur un plan d’aide à l’ensemble des médias. Il y a une commission parlementaire qui va avoir lieu. Évidemment, on ne veut pas faire comme les libéraux et donner de l’aide à la pièce. On veut que ce soit équitable», a-t-il ajouté.

En chambre, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a souligné «l’urgence» de la situation et promet que les solutions ne sauront tarder.

«Nous agissons avec mon collègue le ministre des Finances, mon collègue le ministre de l'Économie. pour trouver des solutions parce qu'il y a urgence. C'est ce que nous faisons actuellement, nous arriverons avec des solutions très rapidement», a-t-elle expliqué.

«Il faut que toutes nos entreprises, nos entreprises en communication, en télécommunications, nos journaux, nos télés, nos radios soient traitées de façon équitable», a-t-elle ajouté.