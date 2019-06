Grand Prix du Canada: des affaires d'or pour un restaurateur de la rue Crescent

L'achalandage du restaurant Ziggy's pub situé à l'angle de la rue Crescent et du boulevard de Maisonneuve Ouest durant le week-end de la F1 est telle que son propriétaire fait l'équivalent de quatre mois de revenus en seulement quatre jours.

Le propriétaire du restaurant, Ziggy Eichenbaum, explique que c'est le meilleur week-end de l'année. «Ça me rapporte quatre fois plus de revenus par jour que du jeudi au dimanche normalement», a expliqué celui qui doit déplacer sa terrasse sur le boulevard de Maisonneuve Ouest durant la fin de semaine du Grand Prix du Canada en raison de l'affluence enregistrée à son restaurant l'an dernier.

Chaque année, M. Eichenbaum revoit les mêmes touristes dans la métropole lors du week-end du Grand Prix. «Il y a chaque année de plus en plus de clients dans mon restaurant durant cette période. On doit déplacer notre terrasse sur le boulevard de Maissoneuve, car il y a eu trop d'affluence au Ziggy'y pub l'an dernier.»

M. Eichenbaum indique que les mêmes visages reviennent avec le temps. «Que ce soit des touristes provenant de l'Allemagne, de l'Australie ou du Japon, on les revoit d'année en année, car ils aiment Montréal», s'est exclamé le restaurateur, tout en ajoutant que l’achalandage du Ziggy's pub augmente avec les années pendant la F1.

À voir aussi :