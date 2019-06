Hamilton est aux aguets

« Avec les longues lignes droites, on sait que les Red Bull et les Ferrari seront très menaçantes ce week-end, a indiqué Hamilton. Je suis très excité par cette lutte.

« Pour leur part, les Ferrari sont souvent les plus rapides sur les lignes droites depuis le début de la saison. On a trouvé des façons de les rattraper lors des virages, mais rien ne nous dit qu’on pourra le faire en fin de semaine. »

Jeudi, il portait un bracelet de 18 carats, qui comprend plusieurs diamants, d’une valeur inconnue et un autre de marque Cartier qui vaut 85 000 $ CAN. Il arborait également un collier Cartier qui est évalué à 80 000 $.

Au cours des derniers jours, Hamilton a vécu des moments difficiles avec les décès de l’ancien pilote Niki Lauda et de Harry Shaw, un garçon qui a perdu sa lutte contre le cancer. Il leur a dédié ses victoires en Espagne et à Monaco.

« Je ne sais pas si leurs départs me stimulent davantage, a indiqué Hamilton. On va continuer de faire des courses avec Niki dans nos cœurs et ça sera toujours le cas. On va toujours continuer de le rendre fier.