Il se noie en tombant de sa motomarine

STRATFORD | Un passionné d’engins motorisés serait mort noyé en tombant de sa motomarine mercredi alors qu’il ne portait pas de gilet de sauvetage.

Tommy Couture effectuait des ajustements sur sa motomarine avec l’un de ses amis en fin d’après-midi sur le lac Aylmer, à Stratford, en Estrie, en vue de la saison estivale.

« On ne sait pas si ses compétences de conducteur sont en cause. On va faire une autopsie pour comprendre son décès », a expliqué la Sûreté du Québec (SQ).

Ce sont des témoins qui l’ont aperçu et qui l’ont secouru en tentant de lui faire des manœuvres de réanimation. Son décès a été constaté à l’hôpital, indique la SQ.

Photo tirée de Facebook

Sensations fortes

Selon ce qu’a appris Le Journal et ce qu’on peut constater sur sa page Facebook, l’homme de 21 ans affectionnait particulièrement les sports à sensations fortes comme la moto, la motoneige et le « seadoo ».

Deux voisins, qui ont préféré demeurer anonymes, ont indiqué au Journal qu’ils voyaient souvent le jeune homme sur le lac avec sa motomarine.

On peut voir des photos de lui sur sa page Facebook conduisant sa moto et en train de piloter une motoneige.

Tommy Couture travaillait chez RM Motosport, qui vend des véhicules récréatifs tels que des motocyclettes, des motoneiges et des véhicules tout-terrain côte à côte.

Les parents de la victime, visiblement dévastés par la perte de leur seul enfant, n’ont pas voulu commenter.

Une 5e noyade

Il s’agit déjà de la cinquième noyade impliquant une embarcation, déplore Alain Roy, directeur général de Nautisme Québec, alors que le beau temps se pointe à peine.

Tommy Couture ne portait pas de veste de flottaison lorsqu’il est tombé à l’eau. Il était toutefois vêtu d’un vêtement isothermique.

« Ça peut aider à flotter, mais ça ne remplace pas un gilet de sauvetage », souligne M. Roy.

Le directeur général a fait savoir que 80 % des noyades surviennent alors que la personne ne porte pas de gilet de sauvetage.