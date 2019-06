Je sors, je reste

Coup de cœur

ROMAN : Ghost in love

Photo courtoisie

L’auteur à succès Marc Levy nous transporte encore une fois à San Francisco, comme dans son tout premier roman Et si c’était vrai. Cette fois-ci, Thomas, un pianiste prolifique, fait la rencontre impossible d’un fantôme. Ensemble, ils ont trois jours pour remplir une mission, à l’autre bout du monde. Avec ce roman, Levy nous prouve encore une fois, que l’amour est capable de soulever des montagnes. *Sorti le 15 mai

Je sors

GASTRONOMIE

Les Premiers vendredis

Photo courtoisie

Amateurs de bouffe de rue, sachez que Les Premiers vendredis sont de retour sur l’Esplanade du Parc olympique. Cet événement gourmand prendra place pour une huitième édition avec plus de 40 « food trucks » ce soir. C’est donc de mai à octobre inclusivement, que ce rendez-vous mensuel, tous les premiers vendredis du mois, réunira les Montréalais pour une bonne bouffe en plein air! Retrouvez les meilleurs camions de bouffe de rue, tels que le camion Mignon pour ses churros, les burgers de Di Lallo et les tacos de Mi Corazon. *Ce soir dès 16h à l’Esplanade du Parc olympique – Accès par la rue Pierre-de-Coubertin

HUMOUR

Adam Sandler

Photo courtoisie

Question de donner un aperçu de la programmation de Just For Laughs, la grande vedette hollywoodienne Adam Sandler est de retour sur scène avec sa tournée 100% Fresher. Il s’agit d’un retour mythique du célèbre humoriste, qui revient à Montréal pour la première fois en 27 ans, accompagné de l’artiste invité Rob Schneider. Très occupé comme acteur, rédacteur, producteur et même musicien, Sandler est revenu à ses premiers amours du stand-up et présente des spectacles sur scène, lors de sa plus récente tournée américaine et canadienne. *Demain soir à 20h au Centre Bell – 1909 Avenue-des-Canadiens-de-Montréal

GALA

Artists for Peace and Justice

Photo courtoisie

Dans le cadre des festivités du Grand Prix, Montréal a été choisi pour présenter le Gala caritatif Artists for Peace and Justice, qui a habituellement lieu à New York et Toronto. En fait, le groupe Arcade Fire recevra un prix pour l’engagement social, dont il fait preuve comme l’ont également reçu Sean Penn ou Susan Sarandon. Les animateurs Patrick Langois et Natasha Gargiulio agiront à titre de maîtres de cérémonie. De plus, Régine Chassagne, Win Butler, Richard Reed Parry et Tim Kingsbury du groupe Arcade Fire offriront une performance en compagnie du chanteur haïtien Paul Beaubrun et du DJ et producteur musical haïtien Michael Brun. *Demain à 19h à l’Hôtel Ritz-Carlton – 1228 rue Sherbrooke Ouest

CINÉMA

La femme de mon frère

Photo courtoisie

Acclamé au Festival de Cannes, le film de Monia Chokri, La femme de mon frère, prend l’affiche dès ce soir. Le synopsis raconte l’histoire de Sophia, 35 ans, qui vient de terminer son doctorat. Toutefois, n’ayant pas réussi à obtenir le poste qu’elle convoitait à l'université, elle se retrouve sans emploi et décide de déménager chez son frère, Karim. Pour ce dernier, tout lui va. Il est tout aussi brillant, séduisant que charismatique. Pour Sophia, aucune femme n’est assez bien pour lui. Ils entretiennent donc, une relation fraternelle hors du commun, quasi-fusionnelle. Toutefois, une jeune gynécologue brouillera les cartes : Karim en est amoureux et Sophia devra l’accepter... *Sorti en salle le 7 juin

MUSIQUE

L’Air du temps – Gregory Charles

Photo courtoisie

Dans le cadre du Festival de musique de chambre de Montréal, le musicien aux multiples talents, Gregory Charles, présente en grande première son nouveau projet musical, qui voyage à travers les époques. En effet, ce grand passionné d’histoire et de musique, revisite 250 années de musique et d’histoire occidentale. Passant du baroque au hip hop, de la révolution française à la technologie, Gregory prouve nous transporte dans une machine à remonter le temps, avec le spectacle L’Air du temps. * Ce soir à 20h à la Salle Pollack de l’Université McGill - 555 Rue Sherbrooke Ouest

Je reste

DVD

Gloria Bell

Photo courtoisie

Julianne Moore se glisse dans la peau de Gloria Bell, une mère divorcée dans la cinquantaine, qui a peur du temps qui passe trop vite. Pour profiter d’un maximum de sa vie, elle passe ses soirées dans les boîtes de nuit, à la recherche de plaisir et d'histoires sans lendemain. Elle ne rencontre personne de sérieux, jusqu’au soir où elle tombe sur Arnold. Rapidement, une histoire d’amour naît, mais elle le repousse, par crainte de souffrir à nouveau... *Sorti le 4 juin

ROMAN

Je ne te connais pas

Photo courtoisie

La couchette avec un simple inconnu... C’est ce que raconte le roman Je ne te connais pas dans lequel une jeune femme en peine d’amour décide de renouer avec sa sexualité et de faire de nouvelles rencontres. Grâce à une application sur son téléphone, elle est à la recherche d’hommes, qui lui permettent instantanément de vivre une histoire d’un soir. Maladroite à ses débuts, elle finit par se rendre compte que ces ébats peuvent devenir ennuyants, malgré sa soif d’aventure. Puis, peu à peu, sans qu’elle s’y attende, elle parvient à retrouver son estime d’elle-même et à s’ouvrir à des relations plus profondes, même au-delà de cette sexualité éphémère. *Sorti le 29 mai

TÉLÉ

Faire œuvre utile (finale)

Photo courtoisie

Pour la dernière de la saison de la série-documentaire Faire œuvre utile, Émilie Perreault met en lumière une dame de 71 ans, nommée Adrienne, qui a été profondément émue par le roman La femme qui fuit. N’ayant jamais connue sa propre mère, cette dame s’est reconnue dans l’histoire de la grand-mère d’Anaïs Barbeau Lavalette, qui a abandonné ses deux enfants. De plus, Vincent Vallières et sa chanson Lili fait vibrer le cœur de Julie, maman d’une fillette de 3 ans atteinte d’une tumeur au cerveau, prénommée elle aussi Lili. *Demain soir à 20h à Radio-Canada