Là où ça fait mal

Ce n’était pas une maison, c’était mon île. Près de 34 ans plus tard, je quitte donc ce beau, grand et gros bungalow de Brossard et je passe à la phase petit condo en bordure d’un lagon, à La Prairie. Je suis content et j’ai de la peine. Ce qui se produit est normal, mais ce que je ressens est bouleversant. De décembre 1985 à aujourd’hui, ce domicile a fait le plein d’une montagne d’expériences, d’histoires, d’amour, de vie. Cette maison que j’ai fait bâtir alors que Simon n’avait pas un an a une âme, un esprit, des secrets, une personnalité. Sa cuisine à l’européenne, son premier étage dont j’ai enlevé les murs, ce grand sous-sol dont on a simulé l’appartement d’un ado devenant adulte, la vieille piscine creusée à côté d’un green de golf synthétique sous des cèdres, un pin et une épinette géants, c’était plus qu’un chez-moi, c’était mon nid, ma cachette, mon abri. J’ai le cœur gros et la rupture finale aura lieu dimanche, alors qu’elle doit être totalement vide, complètement nue afin que démarre une autre histoire de vie.

JE M’ATTACHE

Elle n’est désormais plus à moi, mais c’est encore la plus belle maison du monde. Je ne passerai plus sur cette rue. À trois kilomètres de là, le condo va réaliser que j’aime très fort, et qu’à son tour, il devra me donner de l’affection, me montrer son cœur. Je suis sensible et je m’attache aux choses qui ont une âme, qui me parlent. C’est pas pour rien que j’ai le même pick-up depuis 16 ans, le même putter depuis 25 ans et, dans ma main droite, le jonc de peupère Durand depuis 41 ans.

L’instable a passé plus de la moitié de sa vie à la même adresse, même numéro de téléphone. J’ai changé de blonde une fois en 40 ans. Je m’excuse.