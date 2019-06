Le Grand Prix en 5 questions

Aucun représentant de l’écurie Ferrari n’a réussi cette année à monter sur la plus haute marche du podium. Sebastian Vettel, champion défendant du Grand Prix du Canada, arrive confiant à Montréal sur un tracé qui devrait davantage convenir à sa voiture.

2. Lance Stroll et Racing Point peuvent-ils rebondir ?

Lance Stroll a connu, comme d’ailleurs son coéquipier Sergio Pérez, un parcours difficile en Espagne et à Monaco. À sa première présence à Montréal à bord d’une Racing Point (ex-Force India), le pilote québécois compte évidemment se racheter devant son public.

3. Des Mercedes encore plus performantes à Montréal ?

Gagnante des six premières épreuves du calendrier 2019, l’écurie allemande prévoit s’offrir une première évolution moteur en prévision du Grand Prix du Canada. Voilà certes une mauvaise nouvelle pour la concurrence.

Ils sont six pilotes à avoir remporté leur première course de F1 à Montréal dont trois (Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo et Robert Kubica) sont toujours actifs. Le Monégasque Charles Leclerc aimerait bien les imiter dimanche.